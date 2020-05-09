Возврата почти 460 млн рублей потребовали кредиторы от «Донстара»

Компания зарегистрирована в Ростовской области в 2010 году, в конце марта Арбитражный суд Ростовской области признал ее банкротом, производство могут передать в управление пензенской АПК «Дамате». Также стало известно, что конкурсный управляющий ООО «Донстар» планирует сдать в аренду производственный комплекс для разведения утки и ее переработки.