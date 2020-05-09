Возврата почти 460 млн рублей потребовали кредиторы от «Донстара»

Всего требования предъявили девять кредиторов, из них почти 400 миллионов рублей требуют ООО «Донстар-Центр» и ООО «Суадон».
По данным системы СПАРК, основным видом деятельности ООО «Донстар», ранее входившего в ГК «Евродон» Вадима Ванеева, является производство сельскохозяйственной птицы. Предприятие является крупнейшим в России и Европе промышленным производителем мяса пекинской утки.
Компания зарегистрирована в Ростовской области в 2010 году, в конце марта Арбитражный суд Ростовской области признал ее банкротом, производство могут передать в управление пензенской АПК «Дамате». Также стало известно, что конкурсный управляющий ООО «Донстар» планирует сдать в аренду производственный комплекс для разведения утки и ее переработки.