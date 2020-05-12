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Ограничения из-за коронавируса остаются в силе в Ростове

12 мая 2020, 08:52
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону продолжает действовать режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса, сообщили в городской администрации.

«В региональном штабе по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области уточнили, что в ближайшие дни в Ростове и регионе будет принят документ, регламентирующий условия и этапы выхода из ограничительных мероприятий», — сказано в сообщении.

При этом точную дату первого этапа снятия ограничений пока не называют, она будет зависеть от нескольких критериев.

Жителям Ростова напоминают, что необходимо и дальше соблюдать режим самоизоляции, а при выходе на улицу соблюдать дистанцию и надевать маску.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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