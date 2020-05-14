Для городской больницы № 20 в Ростове закупят десять аппаратов ИВЛ

На эти цели был выделен 51 миллион рублей. Соответствующий документ о выделении средств из бюджета области был подписан губернатором Василием Голубевым. Деньги пойдут на закупку 10 аппаратов искусственной вентиляции легких и 41 аппарата неинвазивной вентиляции легких, а также другого оборудования, необходимого для лечения больных пневмонией, вызванной коронавирусом.