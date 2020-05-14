Для городской больницы № 20 в Ростове закупят десять аппаратов ИВЛ

На эти цели был выделен 51 миллион рублей. Соответствующий документ о выделении средств из бюджета области был подписан губернатором Василием Голубевым. Деньги пойдут на закупку 10 аппаратов искусственной вентиляции легких и 41 аппарата неинвазивной вентиляции легких, а также другого оборудования, необходимого для лечения больных пневмонией, вызванной коронавирусом.
Напомним, что госпиталь на базе Городской больницы № 20 в Ростове был развернут 3 мая. В нем находятся беременные, роженицы и новорожденные с коронавирусной инфекцией.
На 14 мая в Ростовской области за сутки число заразившихся увеличилось на 78 человек и достигло 2111. В тяжелом состоянии в госпиталях находятся 20 пациентов, еще 25 инфицированных скончались. Выздоровели 578 человек.