rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Для городской больницы № 20 в Ростове закупят десять аппаратов ИВЛ

14 мая 2020, 11:23
Фото: donland.ru
Для городской больницы № 20 в Ростове-на-Дону, где развернут инфекционный госпиталь, планируется закупить новое оборудование, говорится на сайте регионального правительства.

На эти цели был выделен 51 миллион рублей. Соответствующий документ о выделении средств из бюджета области был подписан губернатором Василием Голубевым. Деньги пойдут на закупку 10 аппаратов искусственной вентиляции легких и 41 аппарата неинвазивной вентиляции легких, а также другого оборудования, необходимого для лечения больных пневмонией, вызванной коронавирусом.

Напомним, что госпиталь на базе Городской больницы № 20 в Ростове был развернут 3 мая. В нем находятся беременные, роженицы и новорожденные с коронавирусной инфекцией.

На 14 мая в Ростовской области за сутки число заразившихся увеличилось на 78 человек и достигло 2111. В тяжелом состоянии в госпиталях находятся 20 пациентов, еще 25 инфицированных скончались. Выздоровели 578 человек.

Материалы по теме
Ростовскую областную больницу № 1 переводят в режим инфекционного госпиталяОпубликовано видео из реанимации коронавирусного госпиталя в Ростове
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28