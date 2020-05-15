Чем нас лечат: какая медтехника спасает от коронавируса в Ростовской области

Корреспондент RostovGazeta попытался разобраться, насколько регион обеспечен медицинской техникой и какие производители помогают противостоять пандемии.
Что с оборудованием в России и регионе
По информации Минпромторга России и участников отрасли, рынок медицинского оборудования страны в 2019 году вырос на 6% и достиг отметки в 225 миллиардов рублей. Большая часть объема приходится на импорт — около 80%.
Большая часть медицинской аппаратуры — диагностическое оборудование (50 миллиардов рублей), на втором месте — операционная техника (40 миллиардов), на третьем — оборудование для реанимации и анестезии (23 миллиарда). На два других крупных сегмента, стоматологию и офтальмологию, приходится по 15 и 8 миллиардов соответственно.
Как следует из информации Минпромторга, производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в России значительно увеличится. В апреле выпуск вырастет в восемь раз — до 800 штук, в мае планируется произвести 2,5 тысячи приборов, в июне — три тысячи. Схожее оборудование производят также в экстренном режиме.
Согласно данным открытых источников, в Ростовской области производят медицинскую аппаратуру девять компаний. В тройку лидеров по выручке входят научно производственное предприятие «Монитор» в Ростове (542,5 миллиона рублей за 2018 год), «Медиком МТД» в Таганроге (237,6 миллионов) и особое конструкторское бюро «Ритм» тоже в Таганроге (73,3 миллиона). Прибыль производств за год составила 56 миллионов рублей в год, 23.5 миллионов и 2,6 миллиона соответственно. Убыточных предприятий в этой сфере в регионе нет.
Предприятие «Монитор» занимается разработкой и производством мониторов для реабилитации и спортивной медицины, оборудования функциональной диагностики, реанимационных мониторов и другой медтехники. На выпуске продукции сказалась ситуация с распространением новой инфекции. «В связи с пандемией коронавируса производство мониторов пациента реанимационных МИТАР-01-„Р-Д» выросло в три раза», — сообщил корреспонденту RostovGazeta представитель компании.
Что касается аппаратов ИВЛ, то в Ростовской области находятся 643 штуки. «Из них более 200 в ковидных госпиталях», — сообщает пресс-центр по информированию ситуации с коронавирусом в регионе. При этом часто появляются сообщения о покупке дополнительной техники: последнее сообщение о закупке десяти аппаратов ИВЛ и 41 аппарата неинвазивной вентиляции легких появилось накануне, 14 мая.
Что нужно сделать для «медицинского тыла»
На вопрос о том, насколько медицинские учреждения обеспечены отечественным медицинским оборудованием, сотрудник предприятия «Монитор» назвал 90% охват. «В 2018 году «НПП «Монитор» произвело электрокардиографов в три раза больше, чем весь объем импорта всех импортных производителей вместе взятых», — добавил специалист.
Представитель компании считает, что необходимо увеличить объемы государственных закупок отечественного оборудования, продолжать реализацию программы импортозамещения. Это позволит полностью перейти медицинским учреждениям на российскую технику.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил, что для массового производства медицинской техники нужен более широкий рынок. «Государство должно подумать, как это поручить и соответствующим образом поддержать», — полагает спикер. Он пояснил, что для производства уникального оборудования в России нужна господдержка.
Президент ТПП России отметил, что власти уже обратили внимание на проблему регистрации новых приборов. “Исходя из ситуации, которая сложилась с коронавирусом, уже такое решение принято. Упростили процесс, сократили сроки регистрации и так далее», — следует из слов Катырина. По его данным, Фонд развития промышленности примерно за последние две недели рассмотрел и профинансировал 40 медицинских проектов, многие из них касаются аппаратов искусственного дыхания.
Сегодня в России более 400 производителей медицинских изделий, сложным оборудованием занимаются не больше ста компаний.
Сергей Катырин отметил, что к производству медицинской техники подключаются предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые планово начинают искать ниши в гражданском производстве из-за определенного сокращения военной техники в ближайшем будущем. «Там есть как раз все, что нужно для такого оборудования, — высококвалифицированный персонал, технологическое оснащение и так далее», — добавил он.
На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в России до 2024 года заложено больше 1,3 триллионов рублей. Большая часть суммы будет потрачена в ближайшие два года на закупку отечественной медтехники. Но пока не до конца ясно, что это будет: марлевые салфетки или сложная медицинская аппаратура. При этом борьба с новой коронавирусной инфекцией показала, как важно уделять внимание развитию оборудования отечественного производства.