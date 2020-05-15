Чем нас лечат: какая медтехника спасает от коронавируса в Ростовской области

Согласно данным открытых источников, в Ростовской области производят медицинскую аппаратуру девять компаний. В тройку лидеров по выручке входят научно производственное предприятие «Монитор» в Ростове (542,5 миллиона рублей за 2018 год), «Медиком МТД» в Таганроге (237,6 миллионов) и особое конструкторское бюро «Ритм» тоже в Таганроге (73,3 миллиона). Прибыль производств за год составила 56 миллионов рублей в год, 23.5 миллионов и 2,6 миллиона соответственно. Убыточных предприятий в этой сфере в регионе нет.