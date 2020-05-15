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Чем нас лечат: какая медтехника спасает от коронавируса в Ростовской области

15 мая 2020, 12:20
Фото: Бизнес-Вектор
Ростовская область, как и весь остальной мир, сосредоточена на борьбе с коронавирусом. На профилактику заболевания и лечение зараженных бросили свои силы многие производители медицинского оборудования и средств защиты.

Корреспондент RostovGazeta попытался разобраться, насколько регион обеспечен медицинской техникой и какие производители помогают противостоять пандемии.

Что с оборудованием в России и регионе

По информации Минпромторга России и участников отрасли, рынок медицинского оборудования страны в 2019 году вырос на 6% и достиг отметки в 225 миллиардов рублей. Большая часть объема приходится на импорт — около 80%.

Большая часть медицинской аппаратуры — диагностическое оборудование (50 миллиардов рублей), на втором месте — операционная техника (40 миллиардов), на третьем — оборудование для реанимации и анестезии (23 миллиарда). На два других крупных сегмента, стоматологию и офтальмологию, приходится по 15 и 8 миллиардов соответственно.

Фото: Бизнес-Вектор

Как следует из информации Минпромторга, производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в России значительно увеличится. В апреле выпуск вырастет в восемь раз — до 800 штук, в мае планируется произвести 2,5 тысячи приборов, в июне — три тысячи. Схожее оборудование производят также в экстренном режиме.

Фото: Бизнес-Вектор

Согласно данным открытых источников, в Ростовской области производят медицинскую аппаратуру девять компаний. В тройку лидеров по выручке входят научно производственное предприятие «Монитор» в Ростове (542,5 миллиона рублей за 2018 год), «Медиком МТД» в Таганроге (237,6 миллионов) и особое конструкторское бюро «Ритм» тоже в Таганроге (73,3 миллиона). Прибыль производств за год составила 56 миллионов рублей в год, 23.5 миллионов и 2,6 миллиона соответственно. Убыточных предприятий в этой сфере в регионе нет.

Предприятие «Монитор» занимается разработкой и производством мониторов для реабилитации и спортивной медицины, оборудования функциональной диагностики, реанимационных мониторов и другой медтехники. На выпуске продукции сказалась ситуация с распространением новой инфекции. «В связи с пандемией коронавируса производство мониторов пациента реанимационных МИТАР-01-„Р-Д» выросло в три раза», — сообщил корреспонденту RostovGazeta представитель компании.

Фото: Бизнес-Вектор

Что касается аппаратов ИВЛ, то в Ростовской области находятся 643 штуки. «Из них более 200 в ковидных госпиталях», — сообщает пресс-центр по информированию ситуации с коронавирусом в регионе. При этом часто появляются сообщения о покупке дополнительной техники: последнее сообщение о закупке десяти аппаратов ИВЛ и 41 аппарата неинвазивной вентиляции легких появилось накануне, 14 мая.

Что нужно сделать для «медицинского тыла»

На вопрос о том, насколько медицинские учреждения обеспечены отечественным медицинским оборудованием, сотрудник предприятия «Монитор» назвал 90% охват. «В 2018 году «НПП «Монитор» произвело электрокардиографов в три раза больше, чем весь объем импорта всех импортных производителей вместе взятых», — добавил специалист.

Представитель компании считает, что необходимо увеличить объемы государственных закупок отечественного оборудования, продолжать реализацию программы импортозамещения. Это позволит полностью перейти медицинским учреждениям на российскую технику.

Фото: Бизнес-Вектор

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил, что для массового производства медицинской техники нужен более широкий рынок. «Государство должно подумать, как это поручить и соответствующим образом поддержать», — полагает спикер. Он пояснил, что для производства уникального оборудования в России нужна господдержка.

Президент ТПП России отметил, что власти уже обратили внимание на проблему регистрации новых приборов. Исходя из ситуации, которая сложилась с коронавирусом, уже такое решение принято. Упростили процесс, сократили сроки регистрации и так далее», — следует из слов Катырина. По его данным, Фонд развития промышленности примерно за последние две недели рассмотрел и профинансировал 40 медицинских проектов, многие из них касаются аппаратов искусственного дыхания.

Фото: Бизнес-Вектор

Сегодня в России более 400 производителей медицинских изделий, сложным оборудованием занимаются не больше ста компаний.

Сергей Катырин отметил, что к производству медицинской техники подключаются предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые планово начинают искать ниши в гражданском производстве из-за определенного сокращения военной техники в ближайшем будущем. «Там есть как раз все, что нужно для такого оборудования, — высококвалифицированный персонал, технологическое оснащение и так далее», — добавил он.

На реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в России до 2024 года заложено больше 1,3 триллионов рублей. Большая часть суммы будет потрачена в ближайшие два года на закупку отечественной медтехники. Но пока не до конца ясно, что это будет: марлевые салфетки или сложная медицинская аппаратура. При этом борьба с новой коронавирусной инфекцией показала, как важно уделять внимание развитию оборудования отечественного производства.

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