Годовой заработок главного прокурора Ростовской области вырос на 500 тыс руб

Напомним, что в 2018 году заработок главного прокурора региона составил 2,9 миллиона рублей. За год доход Баранова вырос примерно на 20% и составил 3,54 миллиона рублей.
В собственности у него имеются два гаража, ⅔ земельного участка на 2,4 тысячи квадратных метров, а также ⅔ жилого дома площадью 107,6 квадрата, в пользовании — квартира. Годовой заработок его супруги составил 59 тысяч рублей, ей принадлежит квартира и машина Mercedes-Benz GLK-Class. Еще одна квартира находится в пользовании у жены Баранова.
При этом самым богатым прокурором в Ростовской области стал Владимир Рымашевский, который возглавляет ведомство в Каменске. В 2019 году его доход составил более девяти миллионов рублей. У него в пользовании находится квартира, площадь которой больше 83 квадратных метров. Доход Супруги Рымашевского составил около 79 тысяч рублей. На нее записан дом на 312 квадратов, участок площадью 624 квадратных метра и квартира.