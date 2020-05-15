Годовой заработок главного прокурора Ростовской области вырос на 500 тыс руб

При этом самым богатым прокурором в Ростовской области стал Владимир Рымашевский, который возглавляет ведомство в Каменске. В 2019 году его доход составил более девяти миллионов рублей. У него в пользовании находится квартира, площадь которой больше 83 квадратных метров. Доход Супруги Рымашевского составил около 79 тысяч рублей. На нее записан дом на 312 квадратов, участок площадью 624 квадратных метра и квартира.