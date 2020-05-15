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Террасу летнего кафе частично демонтировали в центре Ростова из-за жалоб горожан

15 мая 2020, 19:06
Фото: администрация Ростова
Мешающая движению пешеходов терраса летнего кафе в Покровском сквере в Ростове-на-Дону была частично демонтирована, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Появившееся в апреле в Покровском сквере летнее кафе вызвало возмущение у жителей города. Дело в том, что терраса кафе загородила свободный проход для пешеходов.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко отреагировал на обращения горожан и призвал рестораторов при размещении своих объектов помнить о жителях города. В настоящее время терраса была частично демонтирована.

По словам Логвиненко, бизнес должен учитывать не только свои интересы, но и удобство для людей. «Недопустимо, чтобы летние кафе полностью перекрывали тротуары и проходы, лишая ростовчан возможности спокойной передвигаться по общественным территориям», — подчеркнул он.

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