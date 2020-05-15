Террасу летнего кафе частично демонтировали в центре Ростова из-за жалоб горожан

По словам Логвиненко, бизнес должен учитывать не только свои интересы, но и удобство для людей. «Недопустимо, чтобы летние кафе полностью перекрывали тротуары и проходы, лишая ростовчан возможности спокойной передвигаться по общественным территориям», — подчеркнул он.