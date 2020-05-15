В Ростове ввели в эксплуатацию многофункциональный военный медцентр

Готовность центра к открытию проверил в четверг, 14 мая, командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников.
Напомним, что медцентр начали строить в марте, для работы привлекались подрядные организации военно-строительного комплекса МО РФ, а также подразделения инженерных войск ЮВО. Строительство велось круглосуточно.
При возведении здания медцентра были использованы современные материалы и конструкции, всего потребовалось порядка семи тысяч квадратных метров сендвич-панелей, более 500 тонн арматуры и металлоконструкций, свыше 800 кубометров бетона.
Медцентр, рассчитанный на 160 коек, был возведен на территории 1602 окружного клинического военного госпиталя. В новом медкорпусе установлено оборудование, позволяющее проводить широкий спектр диагностических и лечебных мероприятий, включая хирургические операции и лечение осложнений, вызванных вирусными заболеваниями. В составе центра предусмотрено 20 реанимационных мест.
Штат медицинского центра был полностью укомплектован, специалисты прошли обучение на базе военно-медицинской академии МО РФ в Санкт-Петербурге.