Продуктовые наборы получат малообеспеченные школьники Ростовской области в мае

В Ростове право на сухой паек имеют 13,7 тысячи детей, в том числе из малообеспеченных семей. Бесплатное горячее питание заменили продуктовыми наборами на время дистанционного обучения, в набор входят крупы, макароны, молочная продукция, растительное масло, сахар, шоколад и печенье.