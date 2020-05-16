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Продуктовые наборы получат малообеспеченные школьники Ростовской области в мае

16 мая 2020, 11:45
Фото: pixabay.com
В мае учащимся школ из малообеспеченных семей Ростовской области повторно предоставят продуктовые наборы, сообщили в региональном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

«В соответствии с поручением губернатора Ростовской области обучающимся общеобразовательных организаций, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, будут предоставлены продуктовые наборы за период обучения в мае 2020», — говорится в сообщении.

О дате раздачи продуктов сообщат дополнительно.

В Ростове право на сухой паек имеют 13,7 тысячи детей, в том числе из малообеспеченных семей. Бесплатное горячее питание заменили продуктовыми наборами на время дистанционного обучения, в набор входят крупы, макароны, молочная продукция, растительное масло, сахар, шоколад и печенье.

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