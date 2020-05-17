Выручка таганрогского авиазавода сократилась в восемь раз в 2020 году

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года заводу удалось сократить чистый убыток в 4,45 раза. При этом выручка предприятия в 2020 году снизилась и сложилась в размере 313 миллионов рублей, что в восемь раз меньше, чем годом ранее.
Напомним, что по итогам 2019 года убыток ТАНТК им. Бериева составил 3,69 миллиарда рублей, а выручка сократилась на треть, по сравнению с 2018 годом.
По данным системы СПАРК, предприятие зарегистрировано в Таганроге в 1994 году. Его основным видом деятельности является производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов.
С началом режима обязательной самоизоляции, объявленного в Ростовской области с 30 марта 2020 года, авиакомплекс остановил производство. Однако спустя непродолжительное время предприятие снова заработало. Кроме того, в апреле сообщалось, что ФСБ пресекла поставку бракованных комплектующих из титана на ТАНТК имени Бериева.