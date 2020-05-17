Выручка таганрогского авиазавода сократилась в восемь раз в 2020 году

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года заводу удалось сократить чистый убыток в 4,45 раза. При этом выручка предприятия в 2020 году снизилась и сложилась в размере 313 миллионов рублей, что в восемь раз меньше, чем годом ранее.