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Стали известны подробности отмены ареста главы Минздрава Ростовской области

18 мая 2020, 16:31
Фото: zsro.ru
Отказ в продлении ареста министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре признал незаконным, рассказал RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Стали известны подробности ситуации с министром, которую подозревают в превышении полномочий. Первоначально Быковская находилась под домашним арестом, но через некоторое время ее выпустили на свободу. Она вернулась к своим рабочим обязанностям.

Прокурор Ростовской области Юрий Баранов не согласился с этим решением и обратился в кассацию. Источник рассказал, что постановления Ростовского областного и Ленинского районного суда в кассации были отменены.

«Из-за истечения сроков дело будет передано на новое рассмотрение», — уточнил собеседник.

Напомним, что ранее министра экстренно госпитализировали с ярко выраженной стенокардией.

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