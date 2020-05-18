Стали известны подробности отмены ареста главы Минздрава Ростовской области

Стали известны подробности ситуации с министром, которую подозревают в превышении полномочий. Первоначально Быковская находилась под домашним арестом, но через некоторое время ее выпустили на свободу. Она вернулась к своим рабочим обязанностям.
Прокурор Ростовской области Юрий Баранов не согласился с этим решением и обратился в кассацию. Источник рассказал, что постановления Ростовского областного и Ленинского районного суда в кассации были отменены.
«Из-за истечения сроков дело будет передано на новое рассмотрение», — уточнил собеседник.