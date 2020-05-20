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Рынок «Атлант» в Ростове частично возобновил деятельность

20 мая 2020, 11:08
В Ростове-на-Дону частично открылся рынок «Атлант», закрытый после проверки несколькими днями ранее, сообщил заместитель губернатора области Михаил Корнеев.

17 мая силовики проверили несколько ростовских рынков, особенно много нарушений нашли на территории «Атланта»: там работали все павильоны без соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Введенные из-за коронавируса ограничения нарушали и продавцы, и покупатели. После проверки у нескольких продавцов рынка подтвердилась коронавирусная инфекция.

По словам замгубернатора, открыть магазины и возобновить деятельность смогли только те предприниматели, у которых есть на это разрешение. После открытия городские власти пристально следят за соблюдением на рынке масочного режима и других ограничений.

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#Новости#Экономика
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