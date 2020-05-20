Рынок «Атлант» в Ростове частично возобновил деятельность

17 мая силовики проверили несколько ростовских рынков, особенно много нарушений нашли на территории «Атланта»: там работали все павильоны без соблюдения масочного режима и социальной дистанции.
Введенные из-за коронавируса ограничения нарушали и продавцы, и покупатели. После проверки у нескольких продавцов рынка подтвердилась коронавирусная инфекция.
По словам замгубернатора, открыть магазины и возобновить деятельность смогли только те предприниматели, у которых есть на это разрешение. После открытия городские власти пристально следят за соблюдением на рынке масочного режима и других ограничений.