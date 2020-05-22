Власти Ростова рассказали о закрытии магазинов из-за несоблюдения масочного режима

В городе состоялись рейды, которые в том числе прошли в Торговый доме «Максимовъ». Здесь нарушителями стали продавцы, из-за чего пришлось приостановить работу организации. Торговый дом будет открыт после устранения нарушений.
Кроме того, проверяющие побывали на Центральном рынке, который каждый день посещают сотни местных жителей. Продавцы нарушений не допускают, однако некоторые покупатели заходят без масок.
«Мы сталкиваемся с большим непониманием посетителей. На входе инспекторы рынка рекомендуют покупателям надевать маски. Нам нужна посильная помощь со стороны полиции, чтобы обеспечить полноценный масочный режим, — рассказал генеральный директор рынка Юрий Муковоз.
В Ворошиловском районе закрыли супермаркет «Магнит» из-за несоблюдения норм санитарного режима. Несколько сотрудников обслуживали посетителей без масок, отсутствовал контроль на входных группах, посетители не соблюдали необходимую дистанцию.
Всего во время проверок составили 11 материалов по фактам выявленных нарушений и 71 протокол об административном правонарушении.