Коронавирус не повлиял на показатель смертности в Ростовской области

Как пишет «Город N», за апрель 2020 года в области умерли 4348 человек, что на 418 меньше, чем апрель 2019-го. При этом в последние пять лет в регионе каждый апрель фиксируют снижение смертей на 2-10%, исключением стал только 2018 год, показавший прирост в 10,2%.