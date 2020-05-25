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Posted 25 мая 2020, 12:04

Published 25 мая 2020, 12:04

Modified 17 сентября 2022, 17:07

Updated 17 сентября 2022, 17:07

Коронавирус не повлиял на показатель смертности в Ростовской области

Коронавирус не повлиял на показатель смертности в Ростовской области

25 мая 2020, 12:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
К началу мая коронавирус не оказал значительного влияния на показатель смертности в Ростовской области, сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Как пишет «Город N», за апрель 2020 года в области умерли 4348 человек, что на 418 меньше, чем апрель 2019-го. При этом в последние пять лет в регионе каждый апрель фиксируют снижение смертей на 2-10%, исключением стал только 2018 год, показавший прирост в 10,2%.

Тем не менее, в Ростовской области уже несколько лет сокращается количество рождающихся детей и общая численность населения. Объясняют это демографической ямой, образовавшейся из-за спада рождаемости конца 80-х — начала 90-х годов прошлого столетия. В итоге в репродуктивный возраст сейчас ступает самое малочисленное после ВОВ молодое поколение.

Что касается коронавируса, то в апреле в Ростовской области от инфекции умерли девять человек, а к концу мая количество жертв COVID-19 достигло 34.

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