Коронавирус не повлиял на показатель смертности в Ростовской области

Posted 25 мая 2020, 12:04
Published 25 мая 2020, 12:04
Modified 17 сентября 2022, 17:07
Updated 17 сентября 2022, 17:07
Как пишет «Город N», за апрель 2020 года в области умерли 4348 человек, что на 418 меньше, чем апрель 2019-го. При этом в последние пять лет в регионе каждый апрель фиксируют снижение смертей на 2-10%, исключением стал только 2018 год, показавший прирост в 10,2%.
Тем не менее, в Ростовской области уже несколько лет сокращается количество рождающихся детей и общая численность населения. Объясняют это демографической ямой, образовавшейся из-за спада рождаемости конца 80-х — начала 90-х годов прошлого столетия. В итоге в репродуктивный возраст сейчас ступает самое малочисленное после ВОВ молодое поколение.
Что касается коронавируса, то в апреле в Ростовской области от инфекции умерли девять человек, а к концу мая количество жертв COVID-19 достигло 34.