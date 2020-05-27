Еще у пяти человек выявили коронавирус в интернате в Сальске

Кроме того, вспышки коронавируса 27 мая выявили в еще двух соцобъектах области: социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Миллерово, в котором заболели 16 человек, и психоневрологическом интернате в Зверево, где инфекция подтвердилась у 108 человек. Во всех учреждениях по распоряжению Роспотребнадзора ввели карантин.