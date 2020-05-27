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Posted 27 мая 2020, 12:18

Published 27 мая 2020, 12:18

Modified 17 сентября 2022, 17:07

Updated 17 сентября 2022, 17:07

Еще у пяти человек выявили коронавирус в интернате в Сальске

Еще у пяти человек выявили коронавирус в интернате в Сальске

27 мая 2020, 12:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Количество заразившихся коронавирусом в психоневрологическом интернате в Сальске достигло 413 человек, сообщили в в региональном пресс-центре по информированию населения о новой коронавирусной инфекции.

Всего в соцучреждении взяли 1188 проб, из них 413 оказались положительных, госпитализировали девять человек с подтвержденным диагнозом.

Изначально сообщалось о 408 заболевших коронавирусом в сальском психоневрологическом интернате, среди заразившихся были как пациенты, так и сотрудники диспансера. У большинства заболевших болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме.

Кроме того, вспышки коронавируса 27 мая выявили в еще двух соцобъектах области: социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Миллерово, в котором заболели 16 человек, и психоневрологическом интернате в Зверево, где инфекция подтвердилась у 108 человек. Во всех учреждениях по распоряжению Роспотребнадзора ввели карантин.

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#Коронавирус#Новости
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