Еще у пяти человек выявили коронавирус в интернате в Сальске

Posted 27 мая 2020, 12:18
Published 27 мая 2020, 12:18
Modified 17 сентября 2022, 17:07
Updated 17 сентября 2022, 17:07
Всего в соцучреждении взяли 1188 проб, из них 413 оказались положительных, госпитализировали девять человек с подтвержденным диагнозом.
Изначально сообщалось о 408 заболевших коронавирусом в сальском психоневрологическом интернате, среди заразившихся были как пациенты, так и сотрудники диспансера. У большинства заболевших болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме.
Кроме того, вспышки коронавируса 27 мая выявили в еще двух соцобъектах области: социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Миллерово, в котором заболели 16 человек, и психоневрологическом интернате в Зверево, где инфекция подтвердилась у 108 человек. Во всех учреждениях по распоряжению Роспотребнадзора ввели карантин.