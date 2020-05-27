СМИ предложили отнести к пострадавшим от коронавируса отраслям экономики

Posted 27 мая 2020, 11:31
Published 27 мая 2020, 11:31
Modified 17 сентября 2022, 17:07
Updated 17 сентября 2022, 17:07
Предложения поддержали более 600 журналистов из 200 различных изданий. В частности обществественная организация предложила ввести отсрочку по уплате налогов, мораторий на применение мер взыскания недоимок по налогам, снизить размер страховых взносов с 30 до 15%, объявить мораторий на приостановление операций по банковским счетам.
По словам заместителя главы Исполкома ОНФ по информационной политике Ирины Плещевой, СМИ, как отрасль, выполняющую важную социальную миссию должны поддержать и власти субъектов Федерации, поэтому просим правительство дать соответствующие рекомендации в регионы».
Поддержал инициативу ОНФ генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких. Он отметил, что несмотря на рост телесмотрения во время пандемии, монетизировать этот рост не представляется возможным, так как малый и средний бизнес закрыт на карантин. “Сформулированные экспертами ОНФ и поддержанные журналистским сообществом предложения по поддержки региональных СМИ очень актуальны, ведь именно эта категория СМИ сохраняет информационное поле региона, конкретного муниципалитета. Государственная поддержка региональных и местных СМИ позволит им сохранить жизнеспособность, свой зачастую уникальный коллектив.