СМИ предложили отнести к пострадавшим от коронавируса отраслям экономики

Поддержал инициативу ОНФ генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких. Он отметил, что несмотря на рост телесмотрения во время пандемии, монетизировать этот рост не представляется возможным, так как малый и средний бизнес закрыт на карантин. “Сформулированные экспертами ОНФ и поддержанные журналистским сообществом предложения по поддержки региональных СМИ очень актуальны, ведь именно эта категория СМИ сохраняет информационное поле региона, конкретного муниципалитета. Государственная поддержка региональных и местных СМИ позволит им сохранить жизнеспособность, свой зачастую уникальный коллектив.