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Posted 27 мая 2020, 11:31

Published 27 мая 2020, 11:31

Modified 17 сентября 2022, 17:07

Updated 17 сентября 2022, 17:07

СМИ предложили отнести к пострадавшим от коронавируса отраслям экономики

СМИ предложили отнести к пострадавшим от коронавируса отраслям экономики

27 мая 2020, 11:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
ОНФ направил предложение в правительство РФ по поддержке региональных средств массовой информации, говорится в сообщении организации.

Предложения поддержали более 600 журналистов из 200 различных изданий. В частности обществественная организация предложила ввести отсрочку по уплате налогов, мораторий на применение мер взыскания недоимок по налогам, снизить размер страховых взносов с 30 до 15%, объявить мораторий на приостановление операций по банковским счетам.

По словам заместителя главы Исполкома ОНФ по информационной политике Ирины Плещевой, СМИ, как отрасль, выполняющую важную социальную миссию должны поддержать и власти субъектов Федерации, поэтому просим правительство дать соответствующие рекомендации в регионы».

Поддержал инициативу ОНФ генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких. Он отметил, что несмотря на рост телесмотрения во время пандемии, монетизировать этот рост не представляется возможным, так как малый и средний бизнес закрыт на карантин. “Сформулированные экспертами ОНФ и поддержанные журналистским сообществом предложения по поддержки региональных СМИ очень актуальны, ведь именно эта категория СМИ сохраняет информационное поле региона, конкретного муниципалитета. Государственная поддержка региональных и местных СМИ позволит им сохранить жизнеспособность, свой зачастую уникальный коллектив.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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