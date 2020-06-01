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Количество самоубийств выросло в Ростовской области

1 июня 2020, 13:36
Фото: pixabay.com
За январь–март 2020 года в Ростовской области произошло 31 самоубийство, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2019-го, сообщили в Ростовстате.

Всего же за указанный период в области умерли 14188 человек, из них от внешних причин 600. Среди умерших от внешних причин семеро утонули, 64 человека погибли в авариях, еще 15 человек стали жертвами убийц.

Основной естественной причиной смерти в Ростовской области остаются болезни системы кровообращения, 6477 случая. Также часто причиной смерти становятся новообразования, в том числе злокачественные, за три месяца 1811 смертей, и болезни органов пищеварения, на которые пришлось 642 смерти.

Также в области снизилась рождаемость, за январь–март 2020 года родились 8584 младенца против 9056 малышей годом ранее. Кроме того, незначительно сократилось количество браков и разводов.

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#Новости#Происшествия
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