Количество самоубийств выросло в Ростовской области

Всего же за указанный период в области умерли 14188 человек, из них от внешних причин 600. Среди умерших от внешних причин семеро утонули, 64 человека погибли в авариях, еще 15 человек стали жертвами убийц.
Основной естественной причиной смерти в Ростовской области остаются болезни системы кровообращения, 6477 случая. Также часто причиной смерти становятся новообразования, в том числе злокачественные, за три месяца 1811 смертей, и болезни органов пищеварения, на которые пришлось 642 смерти.
Также в области снизилась рождаемость, за январь–март 2020 года родились 8584 младенца против 9056 малышей годом ранее. Кроме того, незначительно сократилось количество браков и разводов.