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Ростовская область не смогла сохранить все условия для снятия ограничений

2 июня 2020, 08:18
Фото: pixabay.com
На 2 июня коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области впервые за несколько дней вновь превысил единицу, сообщили в региональном правительстве.

За последние сутки в области выявили 253 новых случая коронавируса и на вторник коэффициент распространения инфекции достиг 1,09. Сутками ранее это значение равнялось 0,9.

Всего за весь период в области зафиксировали 5195 случаев коронавируса, умерли 40 пациентов, 29 находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Напомним, Роспотребнадзор России поставил три условия для регионов для снятия ограничений по коронавирусной инфекции: не менее 70 тестирований на 100 тысяч человек ежедневно, наличие свободных коек в «ковидных» госпиталях и коэффициент распространения коронавируса не более 1.

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