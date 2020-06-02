Ростовская область не смогла сохранить все условия для снятия ограничений

Напомним, Роспотребнадзор России поставил три условия для регионов для снятия ограничений по коронавирусной инфекции: не менее 70 тестирований на 100 тысяч человек ежедневно, наличие свободных коек в «ковидных» госпиталях и коэффициент распространения коронавируса не более 1.