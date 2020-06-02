Ростовская область не смогла сохранить все условия для снятия ограничений

За последние сутки в области выявили 253 новых случая коронавируса и на вторник коэффициент распространения инфекции достиг 1,09. Сутками ранее это значение равнялось 0,9.
Всего за весь период в области зафиксировали 5195 случаев коронавируса, умерли 40 пациентов, 29 находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
Напомним, Роспотребнадзор России поставил три условия для регионов для снятия ограничений по коронавирусной инфекции: не менее 70 тестирований на 100 тысяч человек ежедневно, наличие свободных коек в «ковидных» госпиталях и коэффициент распространения коронавируса не более 1.