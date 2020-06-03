Депутат рассказал о последствиях парада в Ростовской области

Федяев отметил, что скопление людей во время шествия влечет за собой риски, так как после этого все отправятся домой к членам своих семей. «А чем заканчиваются подобные мероприятия в нынешних условиях, мы прекрасно помним после „шашлычных посиделок“ в парках два месяца назад», — добавил он.
Собеседник отметил, что в регионе продолжают действовать ограничения, при которых «абсурдно устраивать массовые мероприятия». Кроме того, как рассказал Федяев, непонятно, как в таких условиях соблюдать социальную дистанцию между зрителями. «А если парад будет проходить без зрителей, то какой от него смысл?», — заметил он.
По его мнению, единственным «адекватным вариантом» проведения парада является отмена всех ограничений к 24 июня.
Больше о том, почему в Ростове проведут парад Победы и какие меры будут предприняты для защиты от коронавируса, читайте в материале RostovGazeta.