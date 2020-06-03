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Депутат рассказал о последствиях парада в Ростовской области

3 июня 2020, 10:15
Фото: mil.ru
Большое скопление людей во время проведения парада 24 июня в Ростове влечет за собой риски, считает депутат Законодательного собрания Ростовской области, руководитель фракции ЛДПР Евгений Федяев.

Федяев отметил, что скопление людей во время шествия влечет за собой риски, так как после этого все отправятся домой к членам своих семей. «А чем заканчиваются подобные мероприятия в нынешних условиях, мы прекрасно помним после „шашлычных посиделок“ в парках два месяца назад», — добавил он.

Собеседник отметил, что в регионе продолжают действовать ограничения, при которых «абсурдно устраивать массовые мероприятия». Кроме того, как рассказал Федяев, непонятно, как в таких условиях соблюдать социальную дистанцию между зрителями. «А если парад будет проходить без зрителей, то какой от него смысл?», — заметил он.

По его мнению, единственным «адекватным вариантом» проведения парада является отмена всех ограничений к 24 июня.

Больше о том, почему в Ростове проведут парад Победы и какие меры будут предприняты для защиты от коронавируса, читайте в материале RostovGazeta.

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