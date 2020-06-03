Депутат рассказал о последствиях парада в Ростовской области

Федяев отметил, что скопление людей во время шествия влечет за собой риски, так как после этого все отправятся домой к членам своих семей. «А чем заканчиваются подобные мероприятия в нынешних условиях, мы прекрасно помним после „шашлычных посиделок“ в парках два месяца назад», — добавил он.