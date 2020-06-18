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«Сидим в тюрьме»: Карпин рассказал, почему «Ростов» не сможет сыграть с «Сочи»

18 июня 2020, 19:31
Фото: pfcsochi.ru
На карантин из-за коронавируса отправлены все игроки ФК «Ростов» и играть матч с «Сочи» просто некому, сообщил главный тренер клуба Валерий Карпин.

По его словам, команда готова была бы завтра вылететь и играть. Но все игроки находятся на карантине, куда их отправил Роспотребнадзор. «Безусловно, мы готовы играть — тем составом, который есть сейчас — без тех игроков, которые сдали положительный тест. Но не можем вылететь, потому что не выпускают», — пояснил Валерий Карпин.

Наставник ростовского клуба добавил, что все сидят в номерах, даже в коридоры никто не выходит. «Грубо говоря, сидим в тюрьме», — пояснил он. При этом он подчеркнул, что на карантине находятся абсолютно все игроки. «Даже тренируясь группами, футболисты все равно бегали друг рядом с другом, они все попадают на карантин сразу же. Мы соблюдали регламент, начав тренироваться маленькими группами, — каждые 2-3 дня проводя тестирование. Было все нормально, без положительных тестов. То, что мы выявили зараженных, хорошо — было бы хуже, если бы мы его не выявили и полетели играть в Сочи, заразив, допустим, игроков соперника», — отметил главный тренер «Ростова».

Напомним, что у шестерых игроков «Ростова» был выявлен коронавирус. Первым инфицированным стал 28-летний защитник Хорен Байрамян. В четверг в РПЛ заявили, что допускают перенос матча с «Сочи» при согласии обеих команд. Но ФК «Сочи» отказался от переноса встречи, аргументируя загруженностью игрового календаря. Краснодарский клуб предложил «Ростову» приехать на игру и выпустить на поле игроков с отрицательными тестами на коронавирус.

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