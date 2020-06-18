«Сидим в тюрьме»: Карпин рассказал, почему «Ростов» не сможет сыграть с «Сочи»

Наставник ростовского клуба добавил, что все сидят в номерах, даже в коридоры никто не выходит. «Грубо говоря, сидим в тюрьме», — пояснил он. При этом он подчеркнул, что на карантине находятся абсолютно все игроки. «Даже тренируясь группами, футболисты все равно бегали друг рядом с другом, они все попадают на карантин сразу же. Мы соблюдали регламент, начав тренироваться маленькими группами, — каждые 2-3 дня проводя тестирование. Было все нормально, без положительных тестов. То, что мы выявили зараженных, хорошо — было бы хуже, если бы мы его не выявили и полетели играть в Сочи, заразив, допустим, игроков соперника», — отметил главный тренер «Ростова».