Бились, как львы: молодежка «Ростова» проиграла «Сочи» 10:1

Напомним, что на поле стадиона «Фишт» в рамках матча 23-го тура Российской премьер-лиги по футболу против ФК «Сочи» вышли сегодня, 19 июня, воспитанники футбольной академии. Основной и запасной состав ФК «Ростов» вынужден был уйти на карантин из-за коронавируса у шестерых игроков. РПЛ при этом предложило клубам обоюдно решить вопрос о переносе игры. При этом в «Сочи» заявили, что не имеют возможности перенести матч из-за плотного графика.