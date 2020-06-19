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Posted 19 июня 2020, 19:47

Published 19 июня 2020, 19:47

Modified 1 октября, 14:09

Updated 1 октября, 14:09

Бились, как львы: молодежка «Ростова» проиграла «Сочи» 10:1

19 июня 2020, 19:47
Вышедшие на поле стадиона «Фишт» воспитанники футбольной академии ФК «Ростов» против основного состава «Сочи» проиграли с разгромным счетом, говорится в сообщении клуба.

При этом автором первого гола стал ростовчанин Роман Романов на 53 секунде матча. Однако в итоге молодежка «Ростова» проиграла «Сочи» со счетом 1:10. В коротком интервью Романов отметил, что проиграли сочинцам только в физических данных.

При этом лучшим игроком матча стал 17-летний вратарь Денис Попов. Самому юному участнику игры девятикласснику Максиму Ставцеву исполнилось 16 лет.

Болельщики поддержали ростовчан, создав хэштэг для соцсетей #выдлянасвсегдачемпионы. «Наши воспитанники бились сегодня, как львы. Благодарим их за игру. Ребята, вы для нас всегда чемпионы!», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, что на поле стадиона «Фишт» в рамках матча 23-го тура Российской премьер-лиги по футболу против ФК «Сочи» вышли сегодня, 19 июня, воспитанники футбольной академии. Основной и запасной состав ФК «Ростов» вынужден был уйти на карантин из-за коронавируса у шестерых игроков. РПЛ при этом предложило клубам обоюдно решить вопрос о переносе игры. При этом в «Сочи» заявили, что не имеют возможности перенести матч из-за плотного графика.

#Общество#Новости
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