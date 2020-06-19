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Еще 139 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

19 июня 2020, 07:55
Фото: pixabay
Еще 139 жителей Ростовской области за последние сутки получили положительные результаты тестов на коронавирус, сообщили в правительстве региона.

За весь период зарегистрировали 8236 случаев заболевания, скончались 80 пациентов. В том числе четверых не удалось спасти за минувшие сутки.

Врачи вылечили уже 3878 местных жителей с подтвержденным диагнозом. Новые случаи заболевания выявлены в 25 территориях региона, лидерами по числу заболевших стали Ростов, Батайск и Новочеркасск.

«На лечении в больницах находятся 680 человек. К аппаратам ИВЛ подключили 29 зараженных», — сказано в сообщении.

Отмечается, что под медицинским наблюдением находятся 10,5 тысячи человек. В лабораториях провели более 206 тысяч исследований.

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