Еще 139 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

За весь период зарегистрировали 8236 случаев заболевания, скончались 80 пациентов. В том числе четверых не удалось спасти за минувшие сутки.
Врачи вылечили уже 3878 местных жителей с подтвержденным диагнозом. Новые случаи заболевания выявлены в 25 территориях региона, лидерами по числу заболевших стали Ростов, Батайск и Новочеркасск.
«На лечении в больницах находятся 680 человек. К аппаратам ИВЛ подключили 29 зараженных», — сказано в сообщении.
Отмечается, что под медицинским наблюдением находятся 10,5 тысячи человек. В лабораториях провели более 206 тысяч исследований.