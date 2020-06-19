Ни один врач не умер от коронавируса в Ростовской области

Posted 19 июня 2020, 07:43
Published 19 июня 2020, 07:43
Modified 1 октября, 14:09
Updated 1 октября, 14:09
Известно, что на конец мая было зарегистрировано почти 400 заболевших среди медицинского персонала. На врачей, медсестер, фельдшеров и младших медработников приходится 82% случаев заражения.
«Случаев смерти от коронавирусной инфекции среди медицинских работников Ростовской области нет», — прокомментировали в пресс-службе.
Добавим, что в области выявлено уже более 8,2 тысячи случаев заболевания среди населения. Врачам не удалось спасти 80 пациентов.