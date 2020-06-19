Ни один врач не умер от коронавируса в Ростовской области

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В Ростовской области не зарегистрировано ни одного случая смерти врачей, заболевших коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Известно, что на конец мая было зарегистрировано почти 400 заболевших среди медицинского персонала. На врачей, медсестер, фельдшеров и младших медработников приходится 82% случаев заражения. «Случаев смерти от коронавирусной инфекции среди медицинских работников Ростовской области нет», — прокомментировали в пресс-службе. Добавим, что в области выявлено уже более 8,2 тысячи случаев заболевания среди населения. Врачам не удалось спасти 80 пациентов.