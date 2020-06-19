Полицейский получил условный срок за взятку от насильника в Таганроге

Старший оперуполномоченный ОУР ОМВД России по Неклиновскому району убедил мужчину, которого следователи проверяли по факту изнасилования женщины, дать ему вознаграждение за благоприятное влияние на ход проверки. Сумма взятки составляла 200 тысяч рублей. Полицейского задержали во время получения денег сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по региону.
Приговором Таганрогского городского суда экс-полицейский признан виновным, ему назначено наказание в виде года лишения свободы условно с установлением испытательного срока на 2 года. Также виновный выплатит штраф в размере 60 тысяч рублей.
«Осужденный не имеет права менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции своего места жительства и работы. Два раза в месяц он должен являться на регистрацию в инспекцию по месту своего жительства», — рассказали в ведомстве.