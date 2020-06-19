В поход и на рыбалку собираются этим летом ростовчане вместо заграницы

Не имея возможности выехать на отдых за границу, ростовчане организуют «курорты» на даче, собираются в походы и на рыбалку.
«Жители Ростова-на-Дону в этом году более, чем в 10 раз больше интересуются лежаками, в 6 раз чаще качелями на участок и в 3,7 раза больше удочками», — сказано в сообщении.
Кроме того, почти вдвое вырос спрос на палатки, на треть увеличилось число ищущих рюкзаки и спальные мешки.
Рыбаки скупают удочки и надувные лодки, спрос на них вырос в 2,5 и 1,5 раза соответственно. Стоимость полного комплекта для рыбалки вместе с лодкой в Ростове в среднем составляет 37 тысяч рублей (в России — 42-46 тысяч рублей).
Кроме того, жители Ростова-на-Дону стали интересоваться качелями в 6 раз больше, бассейнами в 2,6 раза чаще, чем в прошлом году, а гамаками в 3,6 раза больше.