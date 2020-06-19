rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В поход и на рыбалку собираются этим летом ростовчане вместо заграницы

19 июня 2020, 10:09
Фото: pixabay.com
В июне 2020 года в Ростове-на-Дону резко вырос спрос на лежаки, качели и удочки, сообщили в пресс-службе «Авито».

Не имея возможности выехать на отдых за границу, ростовчане организуют «курорты» на даче, собираются в походы и на рыбалку.

«Жители Ростова-на-Дону в этом году более, чем в 10 раз больше интересуются лежаками, в 6 раз чаще качелями на участок и в 3,7 раза больше удочками», — сказано в сообщении.

Кроме того, почти вдвое вырос спрос на палатки, на треть увеличилось число ищущих рюкзаки и спальные мешки.

Рыбаки скупают удочки и надувные лодки, спрос на них вырос в 2,5 и 1,5 раза соответственно. Стоимость полного комплекта для рыбалки вместе с лодкой в Ростове в среднем составляет 37 тысяч рублей (в России — 42-46 тысяч рублей).

Кроме того, жители Ростова-на-Дону стали интересоваться качелями в 6 раз больше, бассейнами в 2,6 раза чаще, чем в прошлом году, а гамаками в 3,6 раза больше.

Материалы по теме
Жители Ростовской области могут вернуть деньги за сорвавшийся отпускДонским работодателям посоветовали отправить в отпуск сотрудников с детьмиБольше трети ростовчан наплевательски относятся к экологии во время отпуска
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28