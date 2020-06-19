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За время самоизоляции в Ростовской области разом закрылись 140 ресторанов и гостиниц

19 июня 2020, 10:32
Фото: 1Медиаинвест
В период самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области ликвидировались более 140 ресторанов и гостиниц, следует из выборки системы «СПАРК».

С марта по июнь в регионе закрылись 62 ресторана, кафе, кафетерии быстрого питания, а также заведения, осуществлявшие доставку продуктов питания.

Также за это время в области обанкротились 82 гостиницы и места для временного проживания.

Всего за время коронавирусного «заточения» в Ростовской области ликвидировались 144 гостиниц и ресторанов.

По данным системы «СПАРК», за этот же период в регионе ликвидировались 2604 компании. В Ростовской области в настоящий момент продолжают действовать более 800 ресторанов и кафе, а также 1392 гостиницы.

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