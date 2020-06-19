За время самоизоляции в Ростовской области разом закрылись 140 ресторанов и гостиниц

С марта по июнь в регионе закрылись 62 ресторана, кафе, кафетерии быстрого питания, а также заведения, осуществлявшие доставку продуктов питания.
Также за это время в области обанкротились 82 гостиницы и места для временного проживания.
Всего за время коронавирусного «заточения» в Ростовской области ликвидировались 144 гостиниц и ресторанов.
По данным системы «СПАРК», за этот же период в регионе ликвидировались 2604 компании. В Ростовской области в настоящий момент продолжают действовать более 800 ресторанов и кафе, а также 1392 гостиницы.