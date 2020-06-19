Заросли конопли пересчитают в Ростовской области

В 2019 году казачьи дружины вместе с общественниками обнаружили и уничтожили больше 80 тонн наркосодержащей растительности. Но в борьбу с очагами конопли вступили не все муниципалитеты. В результате, где-то было уничтожено до 2 тонн наркосодержащих зарослей, а где-то не нашли ни одного куста.