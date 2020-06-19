Заросли конопли пересчитают в Ростовской области

Реестр подготовят к 1 июля. Губернатор потребовал выявить и уничтожить все очаги конопли до того, как растение начнет цвести - до середины июля.
В 2019 году казачьи дружины вместе с общественниками обнаружили и уничтожили больше 80 тонн наркосодержащей растительности. Но в борьбу с очагами конопли вступили не все муниципалитеты. В результате, где-то было уничтожено до 2 тонн наркосодержащих зарослей, а где-то не нашли ни одного куста.
Ранее жители Таганрога посетовали на то, что на клумбах на Октябрьской площади вместо цветов растет конопля. А в Целинском районе предприниматель засеял 10 гектаров конопли, которая будет использоваться для производства шпагата.