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Заросли конопли пересчитают в Ростовской области

19 июня 2020, 20:14
Фото: pixabay.com
В Ростовской области планируют создать реестр очагов дикорастущей конопли, говорится в сообщении регионального правительства.

Реестр подготовят к 1 июля. Губернатор потребовал выявить и уничтожить все очаги конопли до того, как растение начнет цвести - до середины июля.

В 2019 году казачьи дружины вместе с общественниками обнаружили и уничтожили больше 80 тонн наркосодержащей растительности. Но в борьбу с очагами конопли вступили не все муниципалитеты. В результате, где-то было уничтожено до 2 тонн наркосодержащих зарослей, а где-то не нашли ни одного куста.

Ранее жители Таганрога посетовали на то, что на клумбах на Октябрьской площади вместо цветов растет конопля. А в Целинском районе предприниматель засеял 10 гектаров конопли, которая будет использоваться для производства шпагата.

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