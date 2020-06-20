Лучшим игроком матча «Ростов» — «Сочи» признан 17-летний Денис Попов

Posted 19 июня 2020, 21:25
Published 19 июня 2020, 21:25
Modified 1 октября, 14:09
Updated 1 октября, 14:09
Напомним, что игра завершилась с разгромным счетом 10:1. На поле вместо основного состава «Ростова» против опытных игроков вышли юные футболисты молодежки. При этом ростовчане сумели открыть счет на 53 секунде матча. Автором гола стал 17-летний Роман Романов.
«Заслуженная награда реально лучшему игроку этого матча. Уверены, что каждый из наших воспитанников заслуживал эту награду. Надеемся, голеадоры соперника не слишком огорчены», — говорится в сообщении клуба.
При этом во время игры Попов установил рекорд РПЛ, 15 раз отбив мяч соперника.
Ранее основной и запасной составы «Ростова» ушли на карантин из-за коронавируса у шестерых футболистов. РПЛ разрешила перенести матч при согласии обеих команд. Но в «Сочи» ответили отказом, предложив провести игру с теми футболистами, у которых отрицательные анализы на коронавирус.
В результате на матч поехали воспитанники футбольной академии, самому младшему из которых недавно исполнилось 16 лет.