Лучшим игроком матча «Ростов» — «Сочи» признан 17-летний Денис Попов

Ранее основной и запасной составы «Ростова» ушли на карантин из-за коронавируса у шестерых футболистов. РПЛ разрешила перенести матч при согласии обеих команд. Но в «Сочи» ответили отказом, предложив провести игру с теми футболистами, у которых отрицательные анализы на коронавирус.