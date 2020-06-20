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Posted 19 июня 2020, 21:25

Published 19 июня 2020, 21:25

Modified 1 октября, 14:09

Updated 1 октября, 14:09

Лучшим игроком матча «Ростов» — «Сочи» признан 17-летний Денис Попов

19 июня 2020, 21:25
Звание лучшего игрока матча ФК «Ростов» с «Сочи» 23-го тура Российской премьер-лиги по футболу досталось 17-летнему вратарю Денису Попову, говорится на сайте клуба.

Напомним, что игра завершилась с разгромным счетом 10:1. На поле вместо основного состава «Ростова» против опытных игроков вышли юные футболисты молодежки. При этом ростовчане сумели открыть счет на 53 секунде матча. Автором гола стал 17-летний Роман Романов.

«Заслуженная награда реально лучшему игроку этого матча. Уверены, что каждый из наших воспитанников заслуживал эту награду. Надеемся, голеадоры соперника не слишком огорчены», — говорится в сообщении клуба.

При этом во время игры Попов установил рекорд РПЛ, 15 раз отбив мяч соперника.

Ранее основной и запасной составы «Ростова» ушли на карантин из-за коронавируса у шестерых футболистов. РПЛ разрешила перенести матч при согласии обеих команд. Но в «Сочи» ответили отказом, предложив провести игру с теми футболистами, у которых отрицательные анализы на коронавирус.

В результате на матч поехали воспитанники футбольной академии, самому младшему из которых недавно исполнилось 16 лет.

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