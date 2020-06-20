Резкий взлет: в разы выросло число фолловеров вратаря «Ростова» после матча с «Сочи»

Только за одну ночь количество подписчиков Попова увеличилось на десять тысяч человек, юного вратаря поздравили тренеры других команд, известные футболисты и фанаты. «Ты молодец, одно удовольствие было наблюдать за твоей игрой», — написал один из комментаторов,. «Хорошая игра. Где мог, тащил», -поддержал другой.
Игра между основным составом ФК «Сочи» и молодежкой «Ростова» прошла 19 июня. Такое соотношение сил получилось из-за того, что основной состав «Ростова» ушел на карантин по коронавирусу, а сочинцы не согласились перенести матч.
В итоге ростовчане проиграли со счетом 10:1, но стали настоящими героями, за которых болела вся Россия. При этом Вратарь «Ростова» Попов за игру совершил 15 сейвов, что является рекордом для РПЛ.