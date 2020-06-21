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РФС и РПЛ не видят форс-мажора в вспышке коронавируса у игроков «Ростова» и «Динамо»

21 июня 2020, 20:44
Фото: pixabay.com
Российский футбольный союз и Российская премьер-лига заявили, что не будут приостанавливать возобновленный сезон из-за вспышек коронавируса в клубах «Ростов» и «Динамо», говорится в сообщении организаций.

Напомним, что у шестерых игроков «Ростова» 15 июня выявили коронавирус. Также положительные анализы на COVID-19 получили трое футболистов «Динамо». В опубликованном на сайте РФС заявлении сказано, что нельзя считать произошедшее форс-мажором.

«При этом в соответствии с пунктом 6.3 Регламента РПЛ Лига на основании обращения заинтересованного клуба принимает решение о переносе матча, в том числе в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. Ситуацию с возникновением вспышки коронавирусной инфекции в обстоятельствах возобновления проведения Чемпионата с учетом ограничений, вызванных необходимостью профилактики распространения COVID-19, нельзя считать форс-мажором», — сказано в документе.

При этом в РПЛ пояснили, что переносы игр из-за сложившихся обстоятельств, изменение дат матчей возможны по обоюдному и добровольному согласию клубов.

«Команды ведут подготовку к играм, ориентируясь на тот календарь, который был согласован перед рестартом сезона. Изменения дат создают для них дополнительные проблемы в решении спортивных задач на сезон: необходимо корректировать график тренировок, логистику; они оказываются в заведомо более трудном положении по сравнению с ближайшими конкурентами. К такой ситуации готов не каждый клуб РФС, РПЛ и клубы настаивают на том, в ходе предстоящих матчей будет обеспечена безопасность», — объяснило руководство российского футбола.

Напомним, что первенство РПЛ было возобновлено 19 июня, когда на стадион «Фишт» встретился юниорский состав «Ростова» и основной костяк ФК «Сочи».

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