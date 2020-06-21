РФС и РПЛ не видят форс-мажора в вспышке коронавируса у игроков «Ростова» и «Динамо»

«Команды ведут подготовку к играм, ориентируясь на тот календарь, который был согласован перед рестартом сезона. Изменения дат создают для них дополнительные проблемы в решении спортивных задач на сезон: необходимо корректировать график тренировок, логистику; они оказываются в заведомо более трудном положении по сравнению с ближайшими конкурентами. К такой ситуации готов не каждый клуб РФС, РПЛ и клубы настаивают на том, в ходе предстоящих матчей будет обеспечена безопасность», — объяснило руководство российского футбола.