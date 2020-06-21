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Жители Ростовской области обсуждают смягчение ограничений

21 июня 2020, 09:13
Фото: pixabay
В Ростовской области сняли ряд введенных из-за коронавируса ограничений, чтобы вызвало бурную дискуссию среди местных жителей, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в понедельник будут частично открыты гостиницы и спортивные залы. Также заработают ярмарки, библиотеки и непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров.

Однако бассейны пока решили не открывать.

В соцсетях местные жители призвали открыть заведения общепита. Другие заявили, что стоит отменить масочный режим.

«Лучше бы маски эти отменили, от них нет толка и в них жарко», — прозвучало в комментариях.

«Пляжи когда откроют? Бассейны закрыты, пляжи закрыты. В ванной не поплаваешь — маловато, да и горячей воды нет…», — заявила одна из местных жительниц.

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