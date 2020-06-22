Два последних долгостроя сдадут в Шахтах до конца июля

Так, строительство трехэтажного многоквартирного дома по улице Достоевского близится к финалу. Рабочие ведут отделочные и электромонтажные работы, проводят внутреннее газоснабжение, ведется благоустройство прилегающей территории. В скором времени во дворе появятся детская площадка, тротуары и отмостки.
Пятиэтажка на Хомякова также практически достроена. В доме уже проложены внутренние и внешние инженерные сети, проведена отделка, ведется благоустройство двора и строительство детской площадки.
По словам заместителя главы регионального Минстроя Сергея Вифлянцева, многоэтажки достраивают за счет предоставленных субсидий из областного бюджета, на два дома было выделено 155,5 миллиона рублей, — отметил Сергей Вифлянцев. «Таким образом, все участники долевого строительства города Шахты, пострадавшие от действий застройщиков, получат долгожданное жилье», — отметил спикер.
Ранее в Ростовской области вынесли приговор в отношении учредителя компании «Рост» Романа Маренича за обман дольщиков на 46 миллионов рублей.