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Два последних долгостроя сдадут в Шахтах до конца июля

22 июня 2020, 10:37
Фото: donland.ru
До конца июля 2020 года власти обещали достроить в Шахтах два последних проблемных объекта, говорится в сообщении регионального правительства.

Так, строительство трехэтажного многоквартирного дома по улице Достоевского близится к финалу. Рабочие ведут отделочные и электромонтажные работы, проводят внутреннее газоснабжение, ведется благоустройство прилегающей территории. В скором времени во дворе появятся детская площадка, тротуары и отмостки.

Пятиэтажка на Хомякова также практически достроена. В доме уже проложены внутренние и внешние инженерные сети, проведена отделка, ведется благоустройство двора и строительство детской площадки.

По словам заместителя главы регионального Минстроя Сергея Вифлянцева, многоэтажки достраивают за счет предоставленных субсидий из областного бюджета, на два дома было выделено 155,5 миллиона рублей, — отметил Сергей Вифлянцев. «Таким образом, все участники долевого строительства города Шахты, пострадавшие от действий застройщиков, получат долгожданное жилье», — отметил спикер.

Ранее в Ростовской области вынесли приговор в отношении учредителя компании «Рост» Романа Маренича за обман дольщиков на 46 миллионов рублей.

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