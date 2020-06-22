Два последних долгостроя сдадут в Шахтах до конца июля

Так, строительство трехэтажного многоквартирного дома по улице Достоевского близится к финалу. Рабочие ведут отделочные и электромонтажные работы, проводят внутреннее газоснабжение, ведется благоустройство прилегающей территории. В скором времени во дворе появятся детская площадка, тротуары и отмостки.