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ФК «Ростов» хочет добиться переигровки матча с «Сочи»

22 июня 2020, 07:28
Фото: vk.ru/fcrostov
О намерении ФК «Ростов» добиться переигровки матча с «Сочи» стало известно после того, как была перенесена встреча «Краснодара» и «Динамо», пишет «Матч» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, что «Ростов» проиграл «Сочи» в гостевом матче 23-го тура Тинькофф РПЛ 1:10. Основной состав команды ушел на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у шестерых футболистов. В РПЛ согласились перенести матч, но при условии обоюдного согласия сторон. Однако в «Сочи» заняли принципиальную позицию и переносить игру на альтернативные даты отказались.

Перед ростовчанами встал вопрос, получить техническое поражение или отправить на матч юниоров 16-19 лет. В итоге в матче приняли участие воспитанники футбольной академии против основного состава «Сочи».

Вчера, 21 июня, стало известно о переносе матча «Краснодара» и «Динамо». У трех игроков московского клуба также выявили коронавирус. Решение о переносе игры было принято на основании договоренностей между клубами.

Позднее РФС и РПЛ опубликовали документ, из которого следует, что вспышка коронавируса не может считаться форс-мажором в соответствии с регламентом.

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