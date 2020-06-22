ФК «Ростов» хочет добиться переигровки матча с «Сочи»

Напомним, что «Ростов» проиграл «Сочи» в гостевом матче 23-го тура Тинькофф РПЛ 1:10. Основной состав команды ушел на карантин из-за положительных тестов на коронавирус у шестерых футболистов. В РПЛ согласились перенести матч, но при условии обоюдного согласия сторон. Однако в «Сочи» заняли принципиальную позицию и переносить игру на альтернативные даты отказались.