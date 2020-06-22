Состав ХК «Ростов» пополнил новый нападающий

Новому нападающему «Ростова» 22 года. Ранее он выступал за ХК «Челмет». За свою карьеру Шадрин играл также за «Трактор» и «Белые Медведи». Играть он начал в 2008 году.
Новый игрок останется в клубе минимум на один год.
Согласно статистической информации, за минувший сезон нападающий заработал 12 очков, из них пять благодаря пасам.
ХК «Ростов» с 2013 по 2015 год играл в Российской хоккейной лиге, а до 2019 года принимал участие в Первенстве Высшей хоккейной лиги. В сезоне 2019/2020 клуб перешел в Высшую Хоккейную Лигу — Кубка Шелкового пути.