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Состав ХК «Ростов» пополнил новый нападающий

22 июня 2020, 07:51
Фото: hc-rostov.ru
ХК «Ростов» заключил контракт с воспитанником челябинской школы Юрием Шадриным, говорится в сообщении клуба.

Новому нападающему «Ростова» 22 года. Ранее он выступал за ХК «Челмет». За свою карьеру Шадрин играл также за «Трактор» и «Белые Медведи». Играть он начал в 2008 году.

Новый игрок останется в клубе минимум на один год.

Согласно статистической информации, за минувший сезон нападающий заработал 12 очков, из них пять благодаря пасам.

ХК «Ростов» с 2013 по 2015 год играл в Российской хоккейной лиге, а до 2019 года принимал участие в Первенстве Высшей хоккейной лиги. В сезоне 2019/2020 клуб перешел в Высшую Хоккейную Лигу — Кубка Шелкового пути.

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#Новости#Анна Петрова#Спорт
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