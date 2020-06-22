В реку Дон в Ростовской области выпустили в десятки раз меньше рыбы, чем нужно

Posted 22 июня 2020, 07:02
Published 22 июня 2020, 07:02
Modified 1 октября, 14:08
Updated 1 октября, 14:08
Проблема существует уже несколько лет, теперь особое значение приобретает искусственное воспроизводство водных биоресурсов. Для этого каждый год выпускают молоди рыб в реку Дон, Цимлянское и Веселовское водохранилища.
«За последние несколько лет выпустили 96 миллионов штук молоди рыб, в том числе 18,5 миллиона в 2019 году. В этом году выделили 7,4 миллиона рублей на выплаты субсидий рыбоводным компаниям», — сказано в сообщении. Как уточнили в правительстве, в Ростовской области в Дон выпустили в десятки раз меньше рыбы, чем нужно.
В данный момент в регионе работают четыре воспроизводственных предприятия.