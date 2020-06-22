В реку Дон в Ростовской области выпустили в десятки раз меньше рыбы, чем нужно

«За последние несколько лет выпустили 96 миллионов штук молоди рыб, в том числе 18,5 миллиона в 2019 году. В этом году выделили 7,4 миллиона рублей на выплаты субсидий рыбоводным компаниям», — сказано в сообщении. Как уточнили в правительстве, в Ростовской области в Дон выпустили в десятки раз меньше рыбы, чем нужно.