Огромного карпа-мутанта выловила ростовчанка

Posted 24 июня 2020, 05:28
Published 24 июня 2020, 05:28
Modified 1 октября, 15:32
Updated 1 октября, 15:32
Ростовчанка опубликовала фото, на котором она со знакомым держит огромную рыбу. Она написала, что ее вес составляет 25 килограммов.
По информации издания Donday, паре понадобилось около 40 минут, чтобы выловить гигантскую рыбу. На рыбалку они съездили на озеро в Дагомыс.
По мнению рыбаков, возраст рыбы может составлять 40 лет. Ее они отпустили обратно в водоем, когда сделали несколько фотографий.