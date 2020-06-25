Сервис для онлайн-мониторинга воды запустит МегаФон

Приложение позволит контролировать объемы поставки воды в круглосуточном режиме, оператор сможет отслеживать давление в трубах, качество воды и ее очистки на фильтрующих станциях. Кроме того, сервис позволит следить за качеством очистки сточных вод, что особенно актуально в период пандемии.