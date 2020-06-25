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Posted 25 июня 2020, 10:15

Published 25 июня 2020, 10:15

Modified 1 октября, 15:18

Updated 1 октября, 15:18

Сервис для онлайн-мониторинга воды запустит МегаФон

25 июня 2020, 10:15
Комплексное решение «Онлайн-мониторинг воды» для использования ресурсоснабжающими организациями разработал МегаФон, сообщила пресс-служба оператора.

Приложение позволит водоканалам отслеживать работу объектов, находящихся в десятках километров друг от друга, и упростит контроль за качеством поступающей в водопроводные сети воды.

«Благодаря различным приборам учета, которые легко монтируются и быстро вводятся в эксплуатацию, „Онлайн-мониторинг воды“ позволяет дистанционно собирать данные о разных участках производственного цикла в единый ситуационный центр», — рассказал руководитель по IoT МегаФона Павел Иванченко.

В своей работе водоканалы используют сложное и дорогое оборудование, сервис от МегаФона можно интегрировать к уже действующей системе. Интеграция поможет автоматизировать процесс слежения и снизить нагрузку на сотрудников.

Приложение позволит контролировать объемы поставки воды в круглосуточном режиме, оператор сможет отслеживать давление в трубах, качество воды и ее очистки на фильтрующих станциях. Кроме того, сервис позволит следить за качеством очистки сточных вод, что особенно актуально в период пандемии.

Также решение МегаФона можно использовать на насосных станциях для удаленного поддержания уровня воды и управления оборудованием.

Вся информация сохраняется в личном кабинете сервиса, в котором можно экономические и технические отчеты для сбытовых организаций. Приложение работает в сети стандарта NB-IoT, платформа обеспечивает высокое проникновение сигнала и осуществляет контроль за работой датчиков, установленных в труднодоступных местах.

#Технологии#Новости
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