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Posted 26 июня 2020, 07:09

Published 26 июня 2020, 07:09

Modified 18 сентября 2022, 10:32

Updated 18 сентября 2022, 10:32

В Ростове задержан сотрудник уголовного розыска за взятку

В Ростове задержан сотрудник уголовного розыска за взятку

26 июня 2020, 07:09
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Сотрудника уголовного розыска МВД по Ростовской области силовики задержали за взятку, его коллега объявлен в розыск, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, гражданская жена задержанного попыталась передать взятку сотрудникам полиции за невозбуждение уголовного дела. Однако, как сообщает Telegram-канал «Выстрел в голову», дело инициировали сами полицейские, угрожая «подкинуть» двум сотрудникам МВД наркотики. Сообщается, что задержанный является сыном экс-начальника ОП МВД Ворошиловского района, а скрывшийся сотрудник полиции — родственником авторитетного бизнесмена.

«В настоящее время ведется розыск подозреваемого. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказал источник.

Ранее полицейский получил условный срок за взятку от насильника в Таганроге.

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