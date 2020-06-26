В Ростове задержан сотрудник уголовного розыска за взятку

По предварительной информации, гражданская жена задержанного попыталась передать взятку сотрудникам полиции за невозбуждение уголовного дела. Однако, как сообщает Telegram-канал «Выстрел в голову», дело инициировали сами полицейские, угрожая «подкинуть» двум сотрудникам МВД наркотики. Сообщается, что задержанный является сыном экс-начальника ОП МВД Ворошиловского района, а скрывшийся сотрудник полиции — родственником авторитетного бизнесмена.