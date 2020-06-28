Адвокат Жорин ответил на критику ростовчанки Костенко

«Напомню, именно Дмитрий обратился в суд, где с учетом уточнённого иска предлагал выплачивать алименты в размере 15 тысяч рублей, ссылаясь на то, что является безработным (на момент уточнения иска) и больше платить не может. Именно чтобы проверить доводы Дмитрия, суд, по нашему ходатайству сделал ряд запросов. И ответы на эти запросы показали, что все не так уж и плохо. Учитывая это — мы подали встречный иск, который в большей части и был удовлетворён судом. При этом суд носил состязательный характер и каждая из сторон имела возможность представлять доказательства в обоснование своих доводов. Мы воспользовались своим законным правом и доказали документально свои утверждения», — ответил юрист.