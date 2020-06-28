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Posted 28 июня 2020, 15:46

Published 28 июня 2020, 15:46

Modified 1 октября, 13:31

Updated 1 октября, 13:31

Адвокат Жорин ответил на критику ростовчанки Костенко

28 июня 2020, 15:46
Известный адвокат по семейному праву Сергей Жорин резко ответил модели из Ростова-на-Дону Анастасии Костенко на критику в свой адрес, пост он опубликовал в своем микроблоге.

Напомним, что Костенко в своем Instagram написала, что первая жена ее супруга Дмитрия Тарасова ущемляет права ее детей, получив слишком большие алименты на старшую дочь. В этом посте она упомянула и адвоката Сергея Жорина, который защищал права первой жены Тарасова. Она обвинила правозащитника в том, что он преувеличивал сумму дохода Тарасова и учел при этом денежные поступления самой Костенко. Кроме того, по словам модели, Жорин и сам занижал сумму своих доходов, чтобы его дети получали минимальные алименты.

Жорин не стал медлить с ответом, и из-за того, что Анастасия заблокировала комментарии под своим постом, сделал публикацию на своей странице. Он выразил сомнение в том, что супруга Тарасова вообще знакома с материалами дела и опроверг ее слова в том, что к заработку Тарасова приписывались лишние нули.

«Напомню, именно Дмитрий обратился в суд, где с учетом уточнённого иска предлагал выплачивать алименты в размере 15 тысяч рублей, ссылаясь на то, что является безработным (на момент уточнения иска) и больше платить не может. Именно чтобы проверить доводы Дмитрия, суд, по нашему ходатайству сделал ряд запросов. И ответы на эти запросы показали, что все не так уж и плохо. Учитывая это — мы подали встречный иск, который в большей части и был удовлетворён судом. При этом суд носил состязательный характер и каждая из сторон имела возможность представлять доказательства в обоснование своих доводов. Мы воспользовались своим законным правом и доказали документально свои утверждения», — ответил юрист.

Он также добавил, что в отличие от Тарасова, его трое детей получают алименты минимум впятеро выше того, что предлагал платить футболист старшей дочери. «Доход свой я не занижал. Он является нерегулярным, в силу особенностей профессии. Но совесть моя никогда не позволяла предлагать 15 тысяч рублей. Хотя я зарабатываю значительно меньше, чем Дмитрий», — подытожил Сергей Жорин.

#Общество#Новости
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