За крышевание проституток задержан подполковник МВД в Ростове

Posted 30 июня 2020, 07:20
Published 30 июня 2020, 07:20
Modified 1 октября, 15:11
Updated 1 октября, 15:11
Подполковник, как изначально сообщил Telegram-канал «Выстрел в голову», был задержан за «крышевание» проституции.
Его доход в этом «бизнесе» в месяц составлял около 100 тысяч рублей. Информацию о задержании начальника отдела госзащиты и антитеррористической защищенности ОРЧ ОСБ ГУМВД Ростовской области подтвердил RostovGazeta источник в силовых ведомствах.
В настоящий момент следовали возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
В конце марта в Ростовской области заключили под стражу местного жителя, который продавал проституток.