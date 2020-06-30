За крышевание проституток задержан подполковник МВД в Ростове

Его доход в этом «бизнесе» в месяц составлял около 100 тысяч рублей. Информацию о задержании начальника отдела госзащиты и антитеррористической защищенности ОРЧ ОСБ ГУМВД Ростовской области подтвердил RostovGazeta источник в силовых ведомствах.