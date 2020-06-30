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Posted 30 июня 2020, 07:20

Published 30 июня 2020, 07:20

Modified 1 октября, 15:11

Updated 1 октября, 15:11

За крышевание проституток задержан подполковник МВД в Ростове

30 июня 2020, 07:20
Сюжет
Эксклюзив
В Ростове силовики задержали начальника отдела госзащиты и антитеррористической защищенности ГУ МВД Ростовской области, подтвердил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Подполковник, как изначально сообщил Telegram-канал «Выстрел в голову», был задержан за «крышевание» проституции.

Его доход в этом «бизнесе» в месяц составлял около 100 тысяч рублей. Информацию о задержании начальника отдела госзащиты и антитеррористической защищенности ОРЧ ОСБ ГУМВД Ростовской области подтвердил RostovGazeta источник в силовых ведомствах.

В настоящий момент следовали возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

В конце марта в Ростовской области заключили под стражу местного жителя, который продавал проституток.

#Эксклюзив#Новости
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