rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Ростовской области рассказали, как обеспечили прозрачность голосования

1 июля 2020, 18:39
Фото: rostov.izbirkom.ru
В Ростовской области прозрачность процедуры голосования обеспечили свыше 15,7 тысячи общественных наблюдателей, проинформировали в облправительстве.

На голосовании по поправкам в Конституцию работали 15,7 тысячи наблюдателей. Она контролировали законность и прозрачность процесса.

Всего организовали более 2,6 тысячи участков для голосования, на каждом из них находились пять и более наблюдателей. Также их задействовали при голосовании на дому и во дворах.

«К 12.00 мск явка составляла 69%. Избирательные участки работали до 20.00 среды», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ситуационный центр позвонили 75 человек. По словам замглавы общественной палаты области Юрия Зерщикова, большинство звонков касались режима работы избирательных участков.

Материалы по теме
О тайне голосования и защите персональных данных рассказали экспертыИзбирком обеспечил бесконтактную форму голосования в Ставропольском краеНазваны самые распространенные фейки о голосовании по Конституции в России
#Новости#Политика
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00