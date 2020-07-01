Власти Ростовской области рассказали, как обеспечили прозрачность голосования

На голосовании по поправкам в Конституцию работали 15,7 тысячи наблюдателей. Она контролировали законность и прозрачность процесса.
Всего организовали более 2,6 тысячи участков для голосования, на каждом из них находились пять и более наблюдателей. Также их задействовали при голосовании на дому и во дворах.
«К 12.00 мск явка составляла 69%. Избирательные участки работали до 20.00 среды», — говорится в публикации.
Отмечается, что в ситуационный центр позвонили 75 человек. По словам замглавы общественной палаты области Юрия Зерщикова, большинство звонков касались режима работы избирательных участков.