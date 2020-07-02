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Вертолеты заметили на границе Украины и Ростовской области

2 июля 2020, 05:01
Фото: pixabay
В Ростовской области заметили несколько вертолетов, которые пролетали в районе границы с Украиной, сообщает ОБСЕ.

В конце июня вертолет МИ-8 пролетел в районе Донецка. Он находился на высоте около 150 метров.

Еще один вертолет увидели в районе города Гуково. Кроме того, у границы с Украиной замечали и другие транспортные средства.

Через пропускной пункт «Донецк» проехал микроавтобус с надписью, что это ритуальная служба. Номера на нем были российские.

Отмечается, что в транспорте находились два человека.

Ранее в Ростовской области недалеко от границы с Украиной заметили парк военной техники. На спутниковых снимках можно было увидеть свыше 100 единиц техники.

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