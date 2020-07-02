Жара в 40 градусов не станет причиной отмены масочного режима в Ростовской области

Posted 2 июля 2020, 15:06
Published 2 июля 2020, 15:06
Modified 1 октября, 14:32
Updated 1 октября, 14:32
По словам главы региона, даже после снятия ряда ограничительных мер масочный режим в общественных местах и другие меры профилактики коронавируса продолжат действовать на территории региона.
Губернатор добавил, что уже в пятницу, 3 июля, после того, как будут оценены данные, представленные медиками и Роспотребнадзором, в Ростовской области могут быть отменены некоторые ограничительные меры. О каких именно ограничениях идет речь, Голубев не уточнил.
Он напомним, что в области уже возобновили работу большинство предприятий и организаций, за исключением предприятий общественного питания, бассейнов и бань.