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Posted 2 июля 2020, 15:06

Published 2 июля 2020, 15:06

Modified 1 октября, 14:32

Updated 1 октября, 14:32

Жара в 40 градусов не станет причиной отмены масочного режима в Ростовской области

2 июля 2020, 15:06
Отменять масочный режим в Ростовской области пока не планируется, сообщил губернатор Василий Голубев в ходе заседания регионального правительства.

По словам главы региона, даже после снятия ряда ограничительных мер масочный режим в общественных местах и другие меры профилактики коронавируса продолжат действовать на территории региона.

Губернатор добавил, что уже в пятницу, 3 июля, после того, как будут оценены данные, представленные медиками и Роспотребнадзором, в Ростовской области могут быть отменены некоторые ограничительные меры. О каких именно ограничениях идет речь, Голубев не уточнил.

Он напомним, что в области уже возобновили работу большинство предприятий и организаций, за исключением предприятий общественного питания, бассейнов и бань.

Напомним, что синоптики предупредили жителей Ростовской области о наступлении 40-градусной жары.

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