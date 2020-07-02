Жара в 40 градусов не станет причиной отмены масочного режима в Ростовской области

Губернатор добавил, что уже в пятницу, 3 июля, после того, как будут оценены данные, представленные медиками и Роспотребнадзором, в Ростовской области могут быть отменены некоторые ограничительные меры. О каких именно ограничениях идет речь, Голубев не уточнил.