Поставлена точка в скандале с лицом Бузовой на ростовском вине

Арбитражный суд Ростовской области отказал ООО «Глобал Вайн Дистрибьюшен» в удовлетворении иска к ООО «Арчер Мьзик Продакшнс», которая продюсирует Ольгу Бузову.
Напомним, что «Глобал Вайн Дистрибьюшен», которое занимается поставками вина в 2019 году, заключило контракт с «Арчер Мьзик Продакшнс» на продвижение Ольгой Бузовой вина под брендом Buzwine. Однако продюсерская компания впоследствии в одностороннем порядке решила расторгнуть контракт.
Через суд «Глобал Вайн Дистрибьюшен» пыталось добиться осуществления рекламной поддержки по продвижению Ольгой Бузовой вина Buzwine и отмены одностороннего расторжения контракта.
Истец выпускает игристые напитки под наименованием Buzwine («Розе Фризанте», «Еллоу Фризанте» и «Москато Фризанте»). При этом «Глобал Вайн Дистрибьюшен» ранее также заявляло о расторжении контракта с продюссерским центром Ольги Бузовой из-за низкого спроса на продукцию, которую рекламировала певица. Игристое вино с изображением Ольги Бузовой на бутылках появилось в продаже в начале 2020 года.