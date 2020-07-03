Поставлена точка в скандале с лицом Бузовой на ростовском вине

Истец выпускает игристые напитки под наименованием Buzwine («Розе Фризанте», «Еллоу Фризанте» и «Москато Фризанте»). При этом «Глобал Вайн Дистрибьюшен» ранее также заявляло о расторжении контракта с продюссерским центром Ольги Бузовой из-за низкого спроса на продукцию, которую рекламировала певица. Игристое вино с изображением Ольги Бузовой на бутылках появилось в продаже в начале 2020 года.