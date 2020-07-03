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Поставлена точка в скандале с лицом Бузовой на ростовском вине

3 июля 2020, 14:00
Фото: Okras/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
ольга бузова Buzwine
Ростовские дистрибьютеры не смогли заставить певицу и телеведущую Ольгу Бузову продвигать вино Buzwine, следует из документов на сайте «Электронное правосудие».

Арбитражный суд Ростовской области отказал ООО «Глобал Вайн Дистрибьюшен» в удовлетворении иска к ООО «Арчер Мьзик Продакшнс», которая продюсирует Ольгу Бузову.

Напомним, что «Глобал Вайн Дистрибьюшен», которое занимается поставками вина в 2019 году, заключило контракт с «Арчер Мьзик Продакшнс» на продвижение Ольгой Бузовой вина под брендом Buzwine. Однако продюсерская компания впоследствии в одностороннем порядке решила расторгнуть контракт.

Через суд «Глобал Вайн Дистрибьюшен» пыталось добиться осуществления рекламной поддержки по продвижению Ольгой Бузовой вина Buzwine и отмены одностороннего расторжения контракта.

Истец выпускает игристые напитки под наименованием Buzwine («Розе Фризанте», «Еллоу Фризанте» и «Москато Фризанте»). При этом «Глобал Вайн Дистрибьюшен» ранее также заявляло о расторжении контракта с продюссерским центром Ольги Бузовой из-за низкого спроса на продукцию, которую рекламировала певица. Игристое вино с изображением Ольги Бузовой на бутылках появилось в продаже в начале 2020 года.

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#Новости#Эксклюзив#Экономика
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