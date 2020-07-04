Магазины не могут распродать партию ростовской вина от Ольги Бузовой даже со скидкой

За полгода стоимость вина Buzwine, которое было выпущено в коллаборации с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой неоднократно выставляли на продажу с существенным дисконтом. Изначально бутылки с фотографией звезды появились на полках магазинов по цене 599,99 рубля. Однако за несколько месяцев цены неоднократно снижали, сначала до 499,99 рубля, затем - до 299,99 рубля. Теперь вино можно купить за треть от изначальной его стоимости — 200 рублей.