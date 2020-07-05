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Коэффициент распространения коронавируса опять вырос в Ростовской области

5 июля 2020, 11:51
Фото: pixabay.com
По состоянию на 5 июля в Ростовской области вырос коэффициент распространения коронавирусной инфекции, следует из сообщения регионального правительства.

В воскресенье в области выявили 93 новых случая коронавируса, коэффициент распространения инфекции составил 0,93 против 0,89 днем ранее.

Всего с начала пандемии в Ростовской области коронавирусной инфекцией заболели 10075 человек, показатель заболеваемости на 5 июля составил 239,8 случая на 100 тысяч жителей региона.

Напомним, с понедельника в Ростовской области отменят еще ряд ограничений, действующих из-за коронавирусной инфекции. В частности, возобновят работу детские сады, салоны красоты, гостиницы и бассейны.

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