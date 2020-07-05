Нового главу Росприроднадзора назначили в Ростовской области

Новый глава ведомства родился 21 марта 1985 года, получил два высших образования, а также ученую степень кандидата психологических наук.
К трудовой деятельности приступил в 2006 году в Министерстве экономического развития и торговли РФ, где и проработал три года. После работал в администрациях нескольких муниципалитетов Московской области, в 2014 году получил должность в Департаменте Росприроднадзора по ЦФО.
С 2015 года занимал пост руководителя Управления Росприроднадзора по Тверской области, а с 2018-го - исполняющего обязанности руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия.
Приказ о назначении Кузьмина на пост главы ведомства подписал министр природных ресурсов и экологии России.