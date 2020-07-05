rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Нового главу Росприроднадзора назначили в Ростовской области

5 июля 2020, 13:10
Фото: 61.rpn.gov.ru
Новым руководителем межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкии стал Алексей Кузьмин, сообщается на сайте ведомства.

Новый глава ведомства родился 21 марта 1985 года, получил два высших образования, а также ученую степень кандидата психологических наук.

К трудовой деятельности приступил в 2006 году в Министерстве экономического развития и торговли РФ, где и проработал три года. После работал в администрациях нескольких муниципалитетов Московской области, в 2014 году получил должность в Департаменте Росприроднадзора по ЦФО.

С 2015 года занимал пост руководителя Управления Росприроднадзора по Тверской области, а с 2018-го - исполняющего обязанности руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия.

Приказ о назначении Кузьмина на пост главы ведомства подписал министр природных ресурсов и экологии России.

Ранее по собственному желанию покинул пост прокурор Ростовской области.

Материалы по теме
Начальника регионального Погрануправления ФСБ назначили в Ростовской областиНового начальника отдела по координации промышленности назначили в НовочеркасскеВ Ростовской области выборы губернатора назначены на 13 сентября
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58