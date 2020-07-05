Нового главу Росприроднадзора назначили в Ростовской области

К трудовой деятельности приступил в 2006 году в Министерстве экономического развития и торговли РФ, где и проработал три года. После работал в администрациях нескольких муниципалитетов Московской области, в 2014 году получил должность в Департаменте Росприроднадзора по ЦФО.