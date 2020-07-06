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Чем запомнилось 6 июля в Ростовской области

6 июля 2020, 15:36
Новая неделя в Ростовской области началась с крушения вертолета в поселке Кирсалово в Сальском районе, подробности в материале RostovGazeta.

Как стало известно, ночью вертолет вылетел, чтобы провести работы по обработке рисовых полей. Во время полета по невыясненной причине отказал двигатель и вертолет начал снижать высоту. При посадке погиб пилот вертолета, также пострадал находившийся в кабине человек.

Приземлился упавший вертолет в водоем, инцидентом уже занимается следком и прокуратура.

Жара нарастает

Также в понедельник в Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за жары выше +40 С.

С 5 по 9 июля в регионе ожидается жара до +41 С, в юго-восточных районах, отдельных районах Приазовья, а также местами по северо-востоку и северо-западу сохранится пожароопасность пятого класса. Такая же чрезвычайная пожароопасность в указанные дни будет наблюдаться и в Ростове.

Пожароопасность четвертого класса с 5 по 9 июля сохранится местами в северо-западных, северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье.

Тем не менее, синоптики обещают, что в четверг в регион придет похолодание. С прохождением атмосферного фронта температура воздуха понизится ночью до +19...+24 С, в северных и западных районах — до +14 С. Днем ожидается +26...+31 С, по югу и востоку — до +37 С.

Фото: Медиахолдинг1Mi

Возвратившийся из неоткуда депутат

В понедельник жители Ростова сообщили, что один из депутатов начал замечать проблемы в своем районе перед выборами. По словам местных жителей. перед выборами развил бурную деятельность депутат, о котором в течение десяти лет не было слышно. В частности, депутат снял на видео разрушенную детскую площадку, обращая внимание на проблему.

«А чем он занимался все эти 10 лет в районе, что дар обнаружения проблем к нему вернулся лишь накануне выборов?», — написали активисты Пролетарского района Ростова, не раскрывая имени парламентария.

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