Чем запомнилось 6 июля в Ростовской области

Тем не менее, синоптики обещают, что в четверг в регион придет похолодание. С прохождением атмосферного фронта температура воздуха понизится ночью до +19...+24 С, в северных и западных районах — до +14 С. Днем ожидается +26...+31 С, по югу и востоку — до +37 С.