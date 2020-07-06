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Детские сады возобновили работу в Ростове

6 июля 2020, 08:52
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону снова начали работать детские сады, которые закрывали из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в городской администрации.

Муниципальные и частные детские сады возобновили работу в полном объеме. Решение о послаблении ограничений в пятницу принял глава региона Василий Голубев.

«Детей принимают только со справками, что они не контактировали с инфекционными больными. Каждый день дошкольникам будут измерять температуру и проверять состояние здоровья», — сказано в сообщении.

Отмечается, что при наличии признаков ОРВИ детей отправят домой. У всех сотрудников учреждений есть средства индивидуальной защиты.

«Город постепенно возвращается к прежней жизни. Однако не стоит забывать о том, что опасность заражения все еще велика», — заявил глава города Алексей Логвиненко.

Он добавил, что необходимо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.

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