Детские сады возобновили работу в Ростове

Муниципальные и частные детские сады возобновили работу в полном объеме. Решение о послаблении ограничений в пятницу принял глава региона Василий Голубев.
«Детей принимают только со справками, что они не контактировали с инфекционными больными. Каждый день дошкольникам будут измерять температуру и проверять состояние здоровья», — сказано в сообщении.
Отмечается, что при наличии признаков ОРВИ детей отправят домой. У всех сотрудников учреждений есть средства индивидуальной защиты.
«Город постепенно возвращается к прежней жизни. Однако не стоит забывать о том, что опасность заражения все еще велика», — заявил глава города Алексей Логвиненко.
Он добавил, что необходимо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование.