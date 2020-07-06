Названы даты похолодания в Ростовской области

По словам Ольги Чупровой, в ближайшие двое суток, в понедельник и вторник, сохранится жаркая погода. «Ночью — 23-28, в северных районах — до 18. Максимальная температура днем будет достигать 34-40 градусов. То есть в некоторых районах будет сильная жара», — пояснила ведущий синоптик. Она добавила, что такая погода будет сохранятся и в среду только по востоку области.