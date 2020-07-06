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Названы даты похолодания в Ростовской области

6 июля 2020, 07:59
Фото: kellinahandbasket/CC BY 2.0 / flickr.com
В Ростовской области ожидается понижение температуры в четверг, сообщила корреспонденту RostovGazeta ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

«Температурные рекорды мы пока не побили. Эта погода характерна для июля», — отметила она.

По словам Ольги Чупровой, в ближайшие двое суток, в понедельник и вторник, сохранится жаркая погода. «Ночью — 23-28, в северных районах — до 18. Максимальная температура днем будет достигать 34-40 градусов. То есть в некоторых районах будет сильная жара», — пояснила ведущий синоптик. Она добавила, что такая погода будет сохранятся и в среду только по востоку области.

«В четверг с прохождением атмосферного фронта температура понизится. Ночью — до 19-24 градусов, в северных и западных районах — до 14. Днем ожидается 26-31, по югу и востоку — до 37», — отметила собеседница.

Ранее стало известно, что июль в Ростовской области будет сухим и аномально жарким.

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