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Прибавку начнут получать с 7 июля пенсионеры-опекуны в Ростовской области

7 июля 2020, 10:00
Фото: Медиахолдинг1Mi
С 7 июля пенсионеры Ростовской области, являющиеся опекунами или попечителями детей, начнут получать прибавку к пенсии, сообщили в ПФР.

С 1 июля 2020 года данную категорию пенсионеров исключили из числа работающих, и теперь они могут рассчитывать на индексацию пенсии. Ранее пенсионеры-опекуны числились как работающие граждане и не имели права на перерасчет, теперь несправедливость устранили.

Размер прибавки в каждом случае будет разным, он зависит от числа пропущенных индексаций и текущего размера пенсии гражданина. В среднем по России доплата пенсионерам-опекунам составит примерно 3-3,5 тысячи рублей.

Если пенсионер-опекун работает, то получать доплату он будет только после увольнения.

Кроме того, до октября россияне смогут оформить выплаты накопительных пенсий в упрощенном порядке.

#Желтые новости
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