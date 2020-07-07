Прибавку начнут получать с 7 июля пенсионеры-опекуны в Ростовской области

С 1 июля 2020 года данную категорию пенсионеров исключили из числа работающих, и теперь они могут рассчитывать на индексацию пенсии. Ранее пенсионеры-опекуны числились как работающие граждане и не имели права на перерасчет, теперь несправедливость устранили.