Прибавку начнут получать с 7 июля пенсионеры-опекуны в Ростовской области

С 1 июля 2020 года данную категорию пенсионеров исключили из числа работающих, и теперь они могут рассчитывать на индексацию пенсии. Ранее пенсионеры-опекуны числились как работающие граждане и не имели права на перерасчет, теперь несправедливость устранили.
Размер прибавки в каждом случае будет разным, он зависит от числа пропущенных индексаций и текущего размера пенсии гражданина. В среднем по России доплата пенсионерам-опекунам составит примерно 3-3,5 тысячи рублей.
Если пенсионер-опекун работает, то получать доплату он будет только после увольнения.